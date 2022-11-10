全家便利商店(5903)10月合併營收79.6億元，月增4.56%，展望11月，全家表示，溫暖型商品需求增溫，以及雙十一OMO促銷活動和火鍋季展開，皆可望挹注營運動能。

店數持續成長，且鮮食業績年增超過1成，加上有效掌握溫降與國慶萬聖等節日商機，全家10月合併營收為79.6億元，月增4.56%，年增7.89%。

全家表示，多元差異商品推動10月鮮食各種品類業績皆全面向上，私品茶與永豐餘生技合作以多款養生熱飲及超商首見的現煮杏仁茶，搶攻溫降商機，成功帶動整體杯裝飲料成長5%；10月與古娃娃聯手推出的霜淇淋、甜點、烘焙點心、冰棒雪糕等，助攻相關品類成長超過2成；明星商品義大利麵，以嚴選麵體起司、全新品牌uno pasta、多元產品系列，推升麵類主食業績年增超過1成，而瞄準疫後保健商機，以OMO整合策略，大幅擴充實體店中保健商品的貨架與翻倍品項數，推出多重線上線下促銷活動，致保健品類同期業績增近2成。

全家前10月合併營收為751.6億元，年增8.33%；截至111年10月31日止，全家便利商店總店舖數達4111家。

展望11月，全家表示，溫暖型商品需求增加，將陸續推出溫熱型現煮飲料、濃郁型鮮食、保暖日用織品等，以及雙十一OMO促銷活動和火鍋季紛紛展開，皆可望挹注營運動能。