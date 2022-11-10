東生華(8432)今(10)日下午舉行法說會，第3季營收年增率達11.88%，EPS1.4元，已經超過去年整年度。成長產品以心絞痛用藥達190%、心律不整用藥36%及高血脂藥16%為主要貢獻來源。而本月剛通過健保給付的強效降血脂新複方新藥，根據健保局HTA預估可能有接近2.8億的實力，並同時能為健保節省超過1.8億元支出。

東生華製藥總經理楊思源說，公司自2019年開啟雙引擎策略，歷經三年半的成果，新藥上市已超越原本設定目標，原定2025年前於目標市場上市3個新藥，已於2021年達標，上市T-NCE心絞痛新藥、高血脂新複方新藥及周邊動脈阻塞治療品牌學名藥。另外，近期T-NCE規範從10年縮短至5年，大幅助益公司自主研發，預計將有三件T-NCE產品於2025至2027年上市，擁有自己的智慧產權來加強海外市場擴增，這些都將是未來成長動能。

此外，楊思源總經理表示，為加速東生華國際化布局，設定五年內領取八張海外藥證目標，今年Q3已成功取得兩張海外藥證，分別領取香港(品牌學名藥)、緬甸(新成分新藥)。目前仍有數件海外藥證積極進行中，分別在越南，中國大陸、馬來西亞、菲律賓以及印尼送件中。

而在精準醫療發展的面向上，特別研發癌症病患胸水、腦脊隨液NGS精準檢測來滿足臨床需求，未來東生華將會新增亞健康人攝護腺癌檢測、全基因解碼檢測以及檢測試劑，這些皆是東生華以病患生活品質為核心出發，所發展出醫療尚需被滿足的產品組合。