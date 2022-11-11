美國國防部今天宣布再提供4億美元軍事援助給烏克蘭，包括防空系統和地對空飛彈；西班牙也增援2套美製鷹式（HAWK）防空系統。

綜合法新社和路透社報導，美國國防部副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）告訴記者，在「俄羅斯對烏克蘭平民和重要基礎設施冷酷無情的空襲之下，增強空防能力必不可少」。

這次軍援包括美國首度提供給烏克蘭的4套短程、高機動性「復仇者」（Avenger）防空系統，以及刺針（Stinger）飛彈。

另外，還包括西班牙已同意供應的鷹式防空系統用飛彈、火砲和迫擊砲彈、高機動性多管火箭系統（Himars，簡稱海馬士）砲彈，以及逾2000萬發小型武器彈藥等。

西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）今天表示，繼上週運交4套鷹式防空系統後，將再運送2套給烏克蘭，以協助烏國對抗俄羅斯侵略、防衛烏國受創的基礎設施。

俄羅斯在高峰時段攻擊烏克蘭各地城市，導致平民喪生、水電供應站等重要基礎設施毀損，烏克蘭10月請求北大西洋公約組織（NATO）國家增援，以防禦俄羅斯飛彈和無人機攻擊。

鷹式飛彈將使用「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative）基金翻新，這項基金專門用於向國防工業採購軍備。這次軍援的其他項目將由美國現有庫存取用。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）感謝美國總統拜登和美國人民伸出援手。

澤倫斯基推文說：「我們共同建立起保護（烏克蘭）平民的空中防衛。我們距離戰勝侵略者更加接近了！」

加上這次計畫，自俄羅斯今年2月開始侵略烏克蘭迄今，美國對烏克蘭軍援已逾186億美元。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）昨天說，俄羅斯軍事人員在烏克蘭戰爭死傷已逾10萬人，烏克蘭方面也差不多是這個數字。

他還說，現在有機會展開談判以終止戰爭，俄羅斯或烏克蘭可能都贏不了這場仗。

俄羅斯今天宣布，俄軍已開始自烏南的赫松市（Kherson）撤離；這是俄國侵略烏克蘭的一次重大挫敗。

辛赫說：「我們看到俄軍撤離赫松市的一些跡象，但現在…就對此做出全面評估還太早。」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1111111