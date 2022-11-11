澎湖地檢署接獲情資指出，西嶼鄉內垵村長莊姓候選人疑似有現金買票情事，檢方立即指派檢察官黃政德指揮澎湖縣調查站、白沙分局、刑事警察局偵三大隊共同偵辦；待蒐證完備後，於10日上午持法院核發搜索票，對莊嫌、洪姓配偶住處執行搜索，扣押現金新臺幣6000元，另選民自動繳回所收賄款1000元，並同步傳訊其餘樁腳、受賄選民及證人共8人到案。

檢察官分工進行訊問釐清，認為莊姓候選人涉嫌親自或透過樁腳，以每票1000元為代價，按每戶有投票權人數交付相應之現金予選民，請託選民於選舉時支持莊某，初步共計已交付10票共1萬元現金賄賂選民。

該案訊後認被告莊嫌涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項，交付賄賂罪嫌重大，並有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押；至於洪姓配偶及另名洪姓樁腳無羈押必要，均諭知2萬元交保，其餘選民均請回。法官審理後，認莊嫌對案情已有所交代，無羈押必要，諭知10萬元交保候傳。

澎湖地檢署表示，二周後就要舉行大選投票，該署將持續投入機關人力，協調轄內所有司法警察機關通力合作，全力偵辦違反公職人員選舉罷免法的相關犯罪，因此呼籲任何人若知悉候選人或樁腳有賄選行為，懇請發揮正義感，勇於提出檢舉。