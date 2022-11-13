New video shows mid-air collision at Dallas airshow pic.twitter.com/cukNT99yAX — BNO News Live (@BNODesk) November 12, 2022

美國德州達拉斯一個航空展當地時間周六（12日）發生飛機空中相撞慘劇，兩架二戰時代的骨董戰機進行飛行表演時，在眾目睽睽下發生空中相撞，兩架飛機上的6名人員恐凶多吉少。美國聯邦航空局表示會調查事件。

達拉斯航空展上周五（11日）起一連3天舉行。這起事故發生在當地時間周六下午1時25分，一架波音B-17轟炸機及一架P63戰鬥機空中相撞。兩架飛機相撞爆炸起火冒出濃煙，據美國廣播公司abcnews報導，兩架飛機上的6名人員恐凶多吉少，包括B-17上五名機組人員及P-63 上一名駕駛。

根據活動官網，多架飛機在當日下午會作飛行表演，社群網站相片顯示，有數百人觀賞表演。達拉斯消防隊指出，目前無法確認戰機飛行員及地面上是否有人傷亡。根據CNN報導，飛機碰撞碎片落到67號高速公路南向車道。達拉斯警局表示，事件發生後，高速公路的南北雙向車道已封閉。

發生撞機的B-17是美國波音公司在1930年代為美國陸軍航空軍所發展的的四引擎重型轟炸機，綽號「德克薩斯突襲者」，目前有45架完整保存，其中9架仍屬適航。P-63更為罕見，1943年服役，大約只有 14架保存下來，其中4架仍適航，一架歸空軍所有。