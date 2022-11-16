中國醫藥大學暨醫療體系蔡長海董事長期勉全體同仁，積極創新，鏈結世界，讓世界看到台灣創新醫療亮點。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

中國附醫院長周德陽(左五)頒發42屆企業志工楷模獎。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

中國醫藥大學附設醫院今(16)日歡度第42周年院慶，舉辦「積極創新，鏈結世界」院慶大會，同時表揚傑出醫師和資深員工、志工及企業志工；該院醫療團隊在中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海領航下，包括「智抗菌平台」等多項成果，皆獲得國家醫療品質獎、國家新創獎等肯定。

蔡長海期勉全體同仁，秉持「取之於社會、用之於社會」的社會責任，守護國人的健康，在創新尖端醫療上，中國附醫更要努力挑戰自我，讓世界看見台灣的創新醫療亮點。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽表示，在新冠疫情期間，董事長蔡長海領航下的中國附醫智慧醫療系統，已成功肩負起防疫重要責任，中國附醫「智抗菌平台」至今服務超過十萬人次，以尖端醫療科技縮短時間有效打擊院內超級病毒與病菌，實現醫界期盼提早警示、提早介入治療、搶救寶貴生命，大幅改善病人預後，榮獲國內今年度（110年）國家醫療品質獎產業應用組銀獎。

中國附醫的優異智慧醫療成果並進一步獲得「美國醫療資訊與管理系統學會（Healthcare Information ＆ Management Systems Society； HIMSS）」的高度重視，在HIMSS2022亞太年會，該院團隊獲邀與會，周德陽更是大會唯一邀請的台灣專家，他並以英文專題演講分享全球智慧醫療的創新科技與成效。

中國附醫今年更榮獲多項肯定，包括2022國家新創獎一舉拿下臨床新創、學研新創等十七項獎項：智慧創新中心的「智速偵抗菌：抗藥基因檢測」、心臟血管系的「遠距AMI智慧救護平台」、多維列印中心的「工程改質標靶外泌體搭載雙功能藥物應用於精準癌症治療」、醫療智慧中心-核子醫學科的「醫骨超視力：骨轉移輔助系統」、整形外科的「先進之腸皮瘻管之重建技術：腸胃外科與整形外科密切整合，延伸應用於三種關鍵性之吻合處」、胸腔外科-多維列印中心的「開發第二型肺泡類器官用於肺纖維化治療」等多項肯定。

在國際醫療的服務上，中國附醫今年10月帶領12家醫衛產業前進馬來西亞，發表細胞治療等論壇高峰會，馬國國會首席副議長Mohd Rashid Hasnon親自出席與會，交流細胞治療相關醫療配套政策與產業科技，也獲得熱烈迴響。