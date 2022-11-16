經營之道除了穩健獲利，還跟上全球永續浪潮，以新思維落實環境、社會與治理三大作為，獲台灣永續能源研究基金會評審肯定，亞泥在「2022全球暨台灣企業永續獎」拿下六大獎項，包括TCSA台灣企業永續獎中的台灣百大永續典範企業獎、永續報告白金獎、氣候領袖獎、以及社會共融領袖獎；還有GCSA全球企業永續獎中的績優案例獎和永續報告銅獎。

在16日頒獎典禮領獎的亞泥總經理李坤炎表示，亞泥堅守本心，秉持營造綠色家園使命，果斷前行，務實地在本業上力求突破創新，並依循聯合國永續發展目標SDGs，將ESG確實注入亞泥的企業文化，絕不辜負身為水泥業界領頭羊的美名。

「共創美好未來、你我攜手同行」，一直是亞泥的經營理念。亞泥強調，亞泥是全球第四家完成SBTi科學減碳目標設定，具體回應全球氣候控制升溫遠低於2℃以下（well-below）的水泥公司，在自我嚴格要求下，透過大量使用替代原料和燃料，積極推動循環經濟，並且研發生產低碳水泥，績效領先同業，近期也投入碳捕捉及再利用CCU創新技術研究，逐步朝向2050淨零碳排目標前進。

值得市場關注的是，亞泥所規劃的負碳技術，有別於一般碳捕捉思維，是將廢棄物與二氧化碳結合後，提升廢棄物性質，提供預拌混凝土廠作為負碳砂石、或水泥廠作為替代熟料的膠結材料使用，可同時解決碳排和廢棄物處理兩大問題，這項優越技術，對於完成淨零排放的最後一哩路，是很大的推進力量。