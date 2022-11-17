南投縣竹山鎮吳姓鎮民代表候選人涉買票，親自或由魏姓樁腳以每票500元賄賂選民，查賄團隊16日持搜索票搜索，拘提吳姓候選人，並通知14名選民到案釐清案情，尚有多名證人未到案，認為吳姓候選人有串證之虞，向法院聲請羈押、禁見，樁腳3萬元交保，部分選民繳回犯罪所得共3000元。

檢警接獲線報，指吳姓候選人與魏姓樁腳涉嫌於11月初起，由吳姓候選人親自或魏姓樁腳向竹山鎮有投票權之選民以每票500元，請求投票支持吳姓候選人，涉嫌買票賄選。

南投地檢署檢察官陳豐勳、蘇厚仁16日指揮刑事局偵6隊、台中市刑警大隊、東勢分局、南投縣刑警大隊、竹山分局、南投縣調查站偵辦，16日持搜索票搜索4人1處所，拘提吳姓候選人，通知14名選民到案釐清。

檢警偵辦認為，吳姓候選人、魏姓樁腳涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪，由於有多名證人未到案，訊後認吳姓候選人有勾串證人之虞，向法院聲請羈押並禁止通信、接見；樁腳3萬元交保。