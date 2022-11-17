佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）將是川普在共和黨內初選的勁敵

美國前總統川普周二宣布，決定爭取黨內提名，再度角逐白宮寶座，但1名俄羅斯專家周三卻在國營電視上批評他的決定，並直言佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）是共和黨內較成功的人物。

據《新聞周刊》（Newsweek）16日報導，儘管有好幾名共和黨議員已表示，將支持川普，但川普的前律師德爾紹維茨（Alan Dershowitz）卻質疑他成功的可能性。

美國期中選舉進行參眾兩院和州長投票前，原本各方看好共和黨，認為「紅潮」將席捲兩院，但開票後卻令人失望，許多川普支持的候選人都落選，不但民主黨繼續控制參院，連原本以為能獲得壓倒性勝利的眾院，表現也不如預期。至今共和黨在眾院已取得218席，而民主黨則贏得208席。

俄羅斯國家電視台知名脫口秀主持人索洛維約夫（Vladimir Solovyov）不斷質疑，川普為何要再角逐白宮寶座。「搞什麼鬼？他為什麼這樣做？紅潮又沒實現」，他直言，「他們沒拿下參院，也沒如他們所需要的，拿下眾院的絕大多數席。而在黨內，德桑提斯看起來比較成功。」

接著索洛維約夫繼續嗆道：「這是想要阻礙德桑提斯？還是要送拜登大禮？」然而，以往他和其他俄羅斯媒體專家都在盛讚川普，今年7月他還說，川普是「傑出人物」，並表明他很希望這位白宮前主人能重新坐上寶座。

目前共和黨內角逐總統候選人提名呼聲最高的，就是川普和德桑提斯，最後可能由兩人對決。儘管德桑提斯尚未正式宣布是否要爭取提名，但也沒有承諾，要做滿佛州州長的第二個任期。