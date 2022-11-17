據住展雜誌統計，截至今年10月底，北台灣新建案推案量累計逾9,800億元，其中預售屋建案案量約8,445億元、占整體推案量85.5％；新成屋建案案量約1,430億元，占整體推案量的14.5％左右。近年房市交易熱絡的新竹地區，今年新成屋案量占比為北台灣倒數第一。截至今年10月底止，新竹縣市總推案量逼近1,400億元，已較去年全年推案量高出逾百億元，不過因新推案多採預售模式，新成屋案量僅約41.7億元，占整區推案量3％，與去年新成屋案量占比26.5％相較，大減23.5個百分點。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，新竹成屋推案量變化較顯著區域，都是購屋需求相對強的房市熱區，在市場買氣熱絡及預售案銷況普遍良好等因素影響下，線上成屋供給減少，再加上區域房價居於歷史高檔，業者積極推出預售案，成屋案量占比因而大幅下滑。

也因為有新竹墊底，桃園新成屋案量占比來到倒數第二。桃園今年截至10月底，總推案量約2,851億元，其中新成屋案量約308億元、占總量10.8％，儘管成屋案量占比較去年小增1.6個百分點，桃園仍是北台灣新成屋選擇相對少的縣市。

大台北地區成屋供給量一向不多，台北市今年前十個月，新建案推案量共約2,053億元，其中成屋推案量僅約442.39億元，占總推案量約21.5％，較去年全年增6.2個百分點，為北台灣成屋推案量占比上升幅度最大的縣市。而成屋占比上升主因，為中正區豪宅案進場，抬升新成屋案量。

成采錡指出，儘管受營建成本上揚等因素影響，部分業者選擇邊建邊售或先建後售模式，但根據目前掌握資訊，市場上籌備中新案仍多為預售屋，因此預估接下來預售案仍會是北台灣推案主流，成屋案則易受營建業缺工影響，工期拉長而延後進場時間，結果就是短期內預售和成屋案量差距仍將持續擴大。