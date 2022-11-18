日本政府18日表示，當地10月不包括鮮食的核心CPI（消費者物價指數）年增3.6%，創1982年以來最高。日本上個月核心物價增幅，9月時為3%，4到8月期間，都還只是在2%到2.8%之間游走。

日本物價已連七個月都在當地央行目標價2%以上，即使如此，吃了秤陀鐵了心的日本央行還是不太可能會調高利率。因此，在美日利差愈來愈大之下，日圓走貶也沒什好奇怪的。

日本通膨大漲真正要怪的，還是積弱不振的日圓，除了造成物價飆升外，十月當地貿易逆差金額也創下歷年來十月最多。還有造成進口費用暴升，連累到上季GDP意外萎縮。

行長黑田深信，當今日本的消費者通膨只是受到進口成本大增所致，高檔持續的時間應不會太久。況且，超寬鬆政策對經濟成長很重要。日本央行預估下一個財年，也就是從明年四月開始，當地通膨可望降至2%以下。

經濟學者預估，日本第四季核心CPI可能還會在3.5%左右，2023年第一季可望降至2.8%。不過，日元疲弱還是會造成進口商品價格變貴。從明年元月起，政府預定實施電費補貼新方案，故有機會在明年初就看見核心消費者通膨漲勢趨緩。