今年上半年每股虧損0.9元的智崴（5263），隨著全球疫情解封，體感飛行劇院商機快速浮現，第三季大賺，使得今年前三季轉盈，每股稅後盈餘0.57元，此次參加在美國奧蘭多舉辦的IAAPA展，促成國際商業合作洽談對象包含美國、德國、日本、阿拉伯等地的樂園營運商，預計後續商業合作產值可望超過20億元，為未來的營運添動能。

智崴18日在美國奧蘭多舉辦的國際主題公園暨遊樂設備展（IAAPA Expo），發表最新飛行劇院產品、以及新開發的4K LED沉浸式體感模擬座艙，要以超高畫質的沉浸式體驗，進攻疫情後蓬勃發展的主題樂園及觀光旅遊市場。

智崴董事長歐陽志宏18日表示，因為疫情而停滯了2年的主題樂園業者，在今年重新開園後，都迎來歷史新高的入園人次，因此，目前樂園都摩拳擦掌，希望以新穎的遊樂設備，吸引報復性出遊的旅客造訪。

歐陽志宏指出，今年在IAAPA展出期間，主題樂園業者對於LED球幕與體感遊樂設備，所創造出來的沉浸式、高擬真體驗皆為之驚嘆，在會展上，吸引許多業者積極洽詢。

此外，也有多項飛行劇院和元宇宙體驗場域的潛在合作，進行洽談中，接下來，將能見到更多智崴的體感設備持續開拓世界地圖，在各地打造全新型態的遊樂地標。

智崴表示，智崴今年參展的發布重點，在主力高階產品飛行劇院系列中，推出新型態飛行劇院，o-Ride飛行劇院，其能快速搭建和可移動的特性，能符合業主彈性營運的需求，該設備可望加入原有產品線，為智崴開拓嶄新的客群，提升市場滲透率。

此外，今年在會展中首次亮相的F1賽車模擬座艙，為目前業界中最頂級的體感賽車體驗，智崴說，該設備在發表之後，即被德國知名賽道霍肯海姆賽道指名採用，明年第二季即將於新開幕的接待中心，讓德國遊客體驗奔馳加速的快感。

智崴表示，此次4天的IAAPA展期間，吸引百餘家國際指標企業及超過千人觀覽人潮進行體驗。其中，促成國際商業合作洽談對象包含美國、德國、日本、阿拉伯等地的樂園營運商，預計後續商業合作產值可望超過20億元。