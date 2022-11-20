10月剛獲金球獎殊榮的本澤馬因左大腿傷勢被移出2022年卡達世界盃足球賽的參賽名單，這對尋求連霸的衛冕軍法國來說，無疑是一記重擊。

法國足球協會在聲明中表示，34歲的本澤馬（Karim Benzema）今天稍早於訓練中受傷，將需「3週才能康復」。

效力於西班牙甲級足球聯賽（La Liga）皇家馬德里（Real Madrid）的前鋒本澤馬從10月開始就一直與腿傷搏鬥，他在皇馬最近的6場比賽都踢不到半小時。

本澤馬今天因傷停止練球後，接受醫療檢測。即將在世界盃尋求衛冕的法國，小組賽首戰將對上澳洲。

根據國際足球總會（FIFA）規定，法國總教練德尚（Didier Deschamps）可在他們對陣澳洲前，再補進一名球員頂替受傷的本澤馬。

本澤馬受傷讓德尚十分頭疼，因為法國已經失去中場球員博格巴（Paul Pogba）和坎特（N'Golo Kante） 、2號守門員麥尼安 （Mike Maignan）、後衛金彭貝（Presnel Kimpembe）、前鋒恩昆庫（Christopher Nkunku）。

本澤馬上個月才奪得金球獎（Ballon D'Or），但他在10月19日後就沒完整踢完任一場比賽。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111120