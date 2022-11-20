法新社報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）當地時間19日在加拿大出席哈利法克斯國際安全論壇（HFX）警告，中國與俄羅斯正尋求一個可以用武力解決糾紛的世界，美國將繼續捍衛人道原則與國際法。

「北京像莫斯科一樣，都尋求一個強權即公理（might makes right）的世界，這個世界可以用武力解決糾紛，獨裁者能夠撲滅自由的火焰」，奧斯汀說，俄羅斯發動的烏克蘭戰爭「強調了我們在印太地區面臨的挑戰，中國也在該地區推動與我們自由穩定開放國際體系願景非常遙遠的東西」。

奧斯汀強調，中國圍繞台灣的活動正在「更具挑釁性」，北京的飛機幾乎每天都飛近台灣，對美國和盟友的飛機進行攔截。

報導指出，華盛頓認為中國及其重新設計印太地區的努力是美國面臨的最嚴重挑戰。奧斯汀的講話將中國與俄羅斯構成的威脅聯繫起來，表示如果一個國家能夠逃脫違規的懲罰，其他國家將會跟隨。

奧斯汀強調，「戰爭依然存在規則。如果一個強權能夠肆意違規，它就能鼓勵其他人去違抗國際法和國際準則」。他表示，我們決心捍衛這些規則，尤其是非戰鬥人員豁免的基本原則，同時強調莫斯科獲得伊朗和北韓等國支持，對美國及盟友構成了新的安全挑戰。