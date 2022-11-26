九合一選舉結果即將揭曉，綠營能保幾席縣市首長引人關注。媒體人黃揚明今(26日)在《週末大爆卦》節目強調，如果綠營6都拿3都，可以定調比上屆好、是一個小勝，總統蔡英文、閣揆蘇貞昌繼續幹。如果大敗就會找戰犯，若大勝各派系也會蠢蠢欲動，都會讓總統黨內初選很精彩。

「綠(營)你說保7(席)？其實是保6，2018他們是6席啊，(當時)他們連高雄都丟了！」黃揚明表示，6席就叫作2018標準，2018標準是要黨主席辭職、閣揆下台的，選成這樣，黨內就會有人說，你敢留下來嗎？一定會有人放砲。所以他們至少要求7，而且最好是(多)拿下一個直轄市。

黃揚明說，如果(綠)6都拿3都，剩下縣市不用看了，對綠營來講可以定調：我比上屆好！至少可以定調說是一個小勝，然後就可以稀哩呼嚕，蔡英文繼續做她的黨主席，蘇貞昌繼續衝衝衝，繼續迎向2024，看是要交棒給誰。

「可是如果陳時中槓上開花，又加上去，台北也拿下來？那不得了！」黃揚明強調，這不是說民進黨會有多好，而是民進黨內部會有一股力量認為，民進黨情勢大好，於是各派系就會蠢蠢欲動，總統初選會很精彩。

黃揚明指出，通常民進黨會在2種情況下派系蠢蠢欲動，一種叫大敗，大敗的時候大家紛紛找戰犯，所以派系蠢蠢欲動。另外一種叫大勝，因為大家都覺得有機會，我都要搶。比方說像台北市如果陳時中當選，因為陳建仁是他的榮譽主委，這個角色馬上在總統初選就有可能浮出來。那賴清德怎麼辦？所以兩人勢必要面對一場初選。如果陳時中沒有當選，陳建仁、英系就挫敗了，所以可從台北市的角度去觀察綠營後續的效應。