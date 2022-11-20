國泰金控60周年特展「發現你的勇敢進行式」於華山文創園區盛大開展，透過六大主題展區和沉浸式的互動體驗，邀請民眾發現國泰一甲子伴隨台灣金融發展的過程，從中找到自己的勇氣力量；國泰金控共同創辦人蔡宏圖、蔡鎮宇親自出席開幕剪綵暨慶生儀式，為展覽揭開隆重序幕，兄弟倆也同框、手搭手切蛋糕，為國泰60周年慶生，合影留下珍貴畫面後，與員工一起體驗展覽內容。

蔡宏圖勉勵同仁，希望每一位國泰人都具備勇敢、開放、大膽探索的思維，去擁抱世界的變化，並且從中看到機會，領先佈局，佔得先機；蔡宏圖表示，外部環境的變化只會愈來愈快速、劇烈，愈是如此，我們要更勇敢地做出決定，勇敢去承擔。」

蔡宏圖與蔡鎮宇心情極佳，剪綵後和集團主管及同仁們逛展；值得一提的是，展區當中的「勇敢宣言牆」，可透過iPad先從「國泰12大勇敢金句」當中選擇一句，再自拍上傳到大螢幕上。蔡宏圖選了「當時覺得難走的路，也帶你來到了現在」，並且自拍上傳照片，作為勉勵員工的勇敢金句。

展覽長達近29公尺的國泰歷史牆，陳設發展歷程的珍藏照片以及實物牆，包括國泰人壽成立的第一面招牌、當年收保費用的管理卡片箱等，還有小機關輕觸按鈕即會演奏國泰人最熟悉的國泰歌，輕快歡樂的節奏是同仁的共同回憶，歌詞是「人人保險，家家幸福，責無旁貸事在人為…」，展現國泰以保險業起家，成立初衷即是以保險安定社會的本心。

現場同時展出國泰15周年慶當日，襄陽路1號新建總公司大樓落成典禮的剪綵用金剪，兩位創辦人共同將60周年特展剪綵金剪放入喜氣的透明紅底展示箱中，代表國泰將繼續履行金融業的重大責任，不僅在台灣開枝散葉奠定60年的穩健根基，未來更會放眼國際，勇敢跨出每一步，以亞太地區最佳金融機構領導品牌之姿持續帶領產業堅定向前行。

逛完歷史牆後，蔡宏圖、蔡鎮宇也來到可透過科技感測心律的「凝聚心跳牆」；蔡宏圖大手一放，偌大的60大字光影牆即出現湖水藍的勇敢代表色，波光閃閃的湖水如同徜徉在大自然裡，如同國泰的大樹招牌總是給人最溫暖的安心感；蔡鎮宇則出現琥珀色，代表樂觀跟滿滿的正能量，笑容即是閃耀世界的最佳通行證。

開幕現場也特別準備雙層璀璨的金黃色蛋糕慶祝國泰60，沉穩的磨砂金蛋糕，代表國泰穩健發展，並將繼續開創永續未來，搭配象徵生機盎然的綠色國泰60 Logo，意涵現在與未來枝繁葉茂、欣欣向榮。兩位創辦人蔡宏圖與蔡鎮宇手搭手與國泰慶生蛋糕合影， 留下珍貴的畫面。

「國泰60週年特展-發現你的勇敢進行式」以勇敢宣言做開端，劃分六大展區，透過創新的互動科技展現國泰集團60年來，從萌芽到茁壯的勇敢突破。11月19日至12月7日 於「華山1914文創園區 西一館」免費展出，邀請每位國泰人及所有民眾前來探索國泰成功關鍵、勇敢決策，跟國泰一起發現勇敢進行式。