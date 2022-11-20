選戰超級星期天！國民黨新竹市長候選人林耕仁20日在南寮風箏廣場舉辦「火力全開 當仁不讓」造勢大會，現場國旗旗海飄揚、歡聲雷動，上千名支持者到場，林耕仁也率領競總團隊、議員及里長候選人大進場，徹底展現帶領國民黨翻轉新竹，為新竹市贏得未來的堅定決心。

今林耕仁造勢大會，包括國民黨祕書長黃健庭、前桃園縣長吳志揚、中常委侯佳齡、黃國新主委王志豪、前新竹市長林政則，以及黨籍議員鍾淑英、黃美慧、陳慶齡、顏政德、段孝芳、吳青山、陳治雄、黃文政、蕭志潔、張祖琰、吳國寶、前議長鄭成光，議員候選人徐美惠、吳旭豐皆到場支持。

此外，香山里長聯誼會長吳國亮以及近50名里長也都出席全力相挺，用行動支持國民黨唯一提名的林耕仁。吳國亮致詞說，高虹安號稱昨有近80位里長到場，但有些里長很疑惑在家裡喝茶也會被高虹安點名，也有里長接到很多電話抱怨，「票是很多可以去高虹安那邊站台？」

吳國亮也說「昨天里長到80位都是騙，他說今也有近50位里長到場，就是表達對林耕仁的支持。他強調，林耕仁寧可「戰死沙場，也不以敵為伍」，期望讓新竹人帶領新竹市，因為他才知道新竹人的苦和好，也拜託大家一定要投給林耕仁。

林耕仁致詞時則說，他在新竹出生、打拚、服務，新竹有全國最有錢的里、也有全國收入倒數的里，但執政黨對城市發展漠不關心，所以他也提出市府8大弊端、向民進黨提出質疑。有人提到林耕仁當議員，為何不打弊？林耕仁也解釋，議員只有監督權，沒有調查權，過去向林智堅市府要資料都被拒絕，但他不會放棄，當選後一定要把弊端找出來。

林耕仁也提到，民眾黨對手高虹安無法辦法面對市民對他的質疑，但案子已經進入檢調，司法一定會還給社會公道。他也承諾，當選會做所有市民的靠山，自己一定有能力翻轉新竹，強調「戰士要戰死在沙場上，不會死在街頭」，展現退無可退、奮力一搏的鬥志。