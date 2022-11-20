不少人難抵咖啡香氣，就有一名常喝咖啡的網友突發奇想，把家裡的即溶咖啡粉拿來滷蛋，成果讓她很滿意，直說咖啡滷蛋的香氣誘人，引起不少人討論、請教做法，更開玩笑認為超商可能會跟進推出咖啡蛋品項。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，自己有買即溶咖啡來喝，有天突然靈光乍現想拿來滷蛋，成品出爐後讓她直呼「非常好吃！超香的啊」，還加碼再滷了鳥蛋，結果也很好吃。原PO也不吝分享做法，一匙原味咖啡泡400cc，要加糖才不會太苦，沒有加鹽。

民眾分享用咖啡滷蛋，對最後成品十分滿意。（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

成品照曝光也引起網友們討論，「茶葉蛋吃多了換換口味咖啡蛋也不錯」、「想到韓國白切肉很多食譜也會加咖啡，是真的好吃」、「我也要來試看看」、「我覺得你是一個天才」、「有時候異想天開，也會有異想不到的新發現」、「您可以試試巧克力跟咖啡都放，會很香」。

還有不少網友笑說，「很有創意，我看很快小七跟全家都會推出」、「看來放久結塊的咖啡粉找到出路了」、「適合咖啡上癮者」、「吃了會精神亢奮嗎？」、「不知道吃一顆咖啡滷蛋會不會晚上睡不著」。