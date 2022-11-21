台中美食柳梢青開幕。（ 柳梢青提供）

台中美食柳梢青開幕。（ 柳梢青提供）

米其林必比登《沁園春》，2022年的初秋三度獲得肯定，郭文章總經理表示「感謝米其林評審員的青睞以及千萬饕客的支持，《沁園春》不忘初心始終保有江浙料理的精髓並且持續菜系之傳承與創新」。感謝之語猶言在耳，《沁園春》在此2022年深秋之際迎來了子品牌《柳梢青》的誕生。

位於台中市交通軸紐台中車站一側的《沁園春》與《柳梢青》，代表著中區的悠久歷史與人文創新。《柳梢青》籌劃近兩年以及一年的設計與施工，不同坊間立即營業變現的快速操作，反其道慢工細琢地呈現江浙美食的品味，大門上的《柳梢青》三字出自於知名茶掛書法家蔡崇三老師之手，「揉合篆隸結體，以行書筆意為之！」數種書法筆法寫意出《柳梢青》的現在與未來。

步入大堂之中，映入眼簾的是綠柳青芽的清新飽和色調，馬賽克地磚是舊時代的潮流象徵，與天花板現代工業風衝突互補的視覺美感延伸至二樓的用餐區。

二樓「開放式包廂」擺了上一代不辭千里跨海的皮箱分為內外，空間內光滑石板圆桌椅凳讓於此聚會的才子佳人們兼顧彼此，兩側的精工花鳥畫作帶出了一縷古典氣息，連接栽滿綠色觀葉露台。可坐在仿明清的酸枝椅聽上鳥鳴轉換心情，或是移駕至另一頭的沙發區慵懶片刻，讓每位賓客都能適得其所，如家一般的自在。

西北向的窗外望出是裝置藝術家楊海波女士鈎織創作，主題繁花紅乃為《柳梢青》而定，色彩鮮豔的毛線交織出大小不一的花朵橫跨於巷弄之上，如繁花似錦的庭園美景，立於其下望去如絢麗彩霞，如夢似幻。而楊海茜女士與《柳梢青》的緣份，源自於在數十年前於沁園春工作的際遇，如今於《柳梢青》的合作創造重逢新生命。

《柳梢青》將江浙、台、川、粵、泰等各據一方的美味寫入菜單，在當代仕女於飲食上著重文化、人文、空間、氛圍與故事為指標的潮流之下，但願來訪的賓客們，開心與親朋友好友們享受跨界、跨域、跨文化的飲食文化，期許成為時尚美食圖鑑中的新意。