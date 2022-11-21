LED封裝廠艾笛森（3591）明年第二季LED霧燈可望放量出貨，積極進軍車用領域，公司大股東持續看好自家營運，根據證交所最新統計資料，艾笛森法人董事緯鑫投資10月份買回自家股票100張，累計持股達4,827張，據悉，緯鑫投資為艾笛森董座吳建榮轉投資公司。

艾笛森自LED元件起家，今年開始擴建車用成品產能，明年將啟動一條龍式的服務，正式跨足成品業務，LED霧燈預計明年第一季開始小量出貨，第二季可望放量，車用成品加入之下，法人預估，艾笛森2023年營收可望成長15～20％，有望創下最近五年新高紀錄。

公司大股東也看好自家營運，自今年6月以來持續回補持股，董事長吳建榮除了以個人名義，直接從市場上買回股份之外，根據證交所最新統計資料，緯鑫投資10月份也自集中市場買回艾笛森股份達100張，以艾笛森21日收盤價14.7元計算，市值約當147萬元。

據了解，緯鑫投資目前擔任艾笛森的法人董事，同時也是吳建榮的投資公司，累計緯鑫投資的持股已達4,827張，對照緯鑫投資選任董事時的持股4,340張，等於緯鑫投資選任這一屆董事以來，已經增持487張艾笛森。

而艾笛森的大股東也大有來頭，LED晶片廠晶電及其轉投資公司亮點投資合計持有艾笛森23,454張，約當持有17.34％股份，晶電集團為艾笛森持股已久的大股東；LED封裝廠宏齊（6168）、久元電子則為原始股東，目前仍持有艾笛森7,925張，合計持股比率達5.85％。

面對跨足汽車成品業務，艾笛森表示，隨著疫情淡化，汽車模組成品業務可望較今年大幅成長20～30％，高於公司平均成長幅度，若稼動率維持高檔水準，毛利率可望達25～30％；至於其他業務，如光傳輸業務今年需求趨緩，明年可望優於今年、照明元件則維持今年的基本盤。

艾笛森今年前三季仍維持獲利，累計前三季營收達14億元，稅後純益5,200萬元，每股稅後純益0.4元，今年可望連續第三年獲利。