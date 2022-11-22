隨著九合一選舉進入最後階段，選後的政壇動向也備受關注，有媒體爆料稱國民黨主席朱立倫預計在選後百日完成總統初選程序，被視為搶先展開「卡侯」行動，朱今早已駁斥此傳言。新北市長侯友宜今(22)日對此重申，自己是在選2022的新北市長，目前最重要的是拜託市民給侯侯做代誌團隊滿滿的支持。

侯友宜表示，現在離選舉只剩下4天，現在最重要的是拜託新北市民朋友，幫自己拉票、催票、投票，給「侯侯做代誌團隊」滿滿的支持、加油及打氣，得以能夠繼續為新北市民來服務。

他強調，更期盼我們市民朋友不管屆時投票日的氣候如何，都拜託大家出來給做事團隊投這一票，一起好好做事。

至於侯陣營與民進黨新北市長候選人林佳龍雙方的選前之夜，場地距離僅相差約300公尺，是否會擔心雙方支持者差槍走火；侯友宜則說，選舉是一種健康、快樂，為城市帶來希望的活動，最重要是如何讓明天的新北市比今天更好。

他說，選舉過程中都是用同樂、大家互相擁抱、感恩跟喜樂的心情來看待，台灣需要的是這樣的力量，選舉的過程都是一時的，最重要的是愛中華民國，凝聚台灣這塊土地的所有人。

侯友宜指出，所以選前之夜他是用這樣的態度，跟我們的市民朋友「黏鬥陣」，大家一起來面對未來的歲月，用正向積極、開心樂觀來找回台灣人純真、正派、努力、厚實的精神，讓他們這樣的精神跟選舉的方式，與別人的方式不一樣，這樣才能凝聚中華民國的力量、凝聚台灣這塊土地的力量，所有人未來會更好。