111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決第1案將於本周六舉行，各直轄市、縣（市）選舉委員會今日公告選舉人人數及投票權人人數，共約1900萬位選民。

經過各地選委會公告、中選會彙整結果，直轄市、縣（市）長選舉人（不含嘉義市）人數為1896萬7771人直轄市、縣（市）議員選舉人人數為1912萬8745人，鄉(鎮、市)長及直轄市山地原住民區長選舉人人數為505萬6609人，鄉(鎮、市)民代表及直轄市山地原住民區民代表選舉人人數為505萬920人，村(里)長選舉人人數為1902萬6280人。憲法修正案公民複決第1案投票權人人數為1923萬9392人。

中選會表示，修憲複決公投投票權人總數近1924萬，其中首投族部分依照內政部8月時推估為約76萬人；另外依照憲法增修條文規定，修憲複決公投須為有效同意票過選舉人總額之半數才依法算是通過，因此公投門檻為961萬9697票。