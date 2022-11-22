有多位消息人士指出，大陸監管機構準備對螞蟻集團處以超過10億美元的罰款，顯示對螞蟻長達2年的監管整頓即將進入尾聲。螞蟻遭巨額罰款的理由是涉嫌「資本無序擴張」，這是去年7月滴滴出行因違規使用客戶數據遭大陸國家網信辦罰款80億元人民幣以來，對內地互聯網企業最大筆罰款。

消息人士向《路透》表示，螞蟻2020年首次IPO被否決後，人行一直推動螞蟻改革，上述罰款準備工作由人民銀行進行。消息人士說，在過去幾個月，人民銀行一直就罰款問題與螞蟻進行非正式溝通。人行亦會跟其他監管部門商議以落實罰款金額及細節，最快明年第2季公布相關處罰。

螞蟻遭巨額罰款是因涉嫌「資本無序擴張」，以及在合規經營以外，進行非核心業務肆意發展，帶來相應的金融風險。

螞蟻曾計劃於2020年11月初在滬港兩地掛牌，惟最終於上市前夕被叫停。

螞蟻集團和人民銀行未回應《路透》置評的請求。