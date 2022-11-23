新加坡官方23日發布第三季國內生產毛額（GDP）終值，年增率下修到4.1％，與第二季相比呈現放緩。而全球經濟下行壓力料打擊星國貿易、金融等外向型產業，明年成長恐怕進一步減速。

新加坡貿工部（Ministry of Trade and Industry）周三公布，第三季GDP年增率從初估的4.4％下調到4.1％，也不及第二季的4.5％。與前季相比增幅由初估的1.5％調降為1.1％，但優於Q2的萎縮0.1％。

製造部門擴張大幅放緩，是拖累星國Q3經濟表現的主因，增幅由前季的5.6％驟減至0.8％。

貿工部同時下修2022全年GDP成長率預測，從3％-4％區間縮減為3.5％。而明年成長力道還會進一步放緩至0.5％-2.5％區間，歸咎於多國央行升息抗通膨、中國防疫清零政策抑制該全球第二大經濟體消費、全球供應鏈問題因俄烏戰爭沒完沒了。