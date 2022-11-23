民進黨台南市議員候選人陳皇宇宣傳車要加油，卻在路口與機車擦撞，造成78歲女騎士送醫不治。(曹婷婷攝)

民進黨台南市議員候選人陳皇宇宣傳車，今天中午11點多行經關廟區大富街與大仁街口時，與一名騎機車78歲薛姓婦人發生擦撞，薛女當場傷重，送醫不治，陳皇宇第一時間趕到醫院慰問家屬，也宣布即刻起全面中止個人選務行程，表達哀悼，也強調會承擔後續所有責任。

該輛宣傳車今天上午並沒有執行選務工作，41歲李姓駕駛當時從總部開車準備去加油，行經關廟區大富街、大仁街口，李男駕車由大仁街東向西，薛婦則由大富街由南向北，卻在路口發生碰撞，宣傳車疑失控，機車被壓在宣傳車下方，一路滑行至前方路旁鐵柱才停下，女騎士當場倒地，失去呼吸心跳，送醫搶救，仍宣告不治。

陳皇宇今天上午安排由高雄立委趙天麟陪同在仁德區車隊掃街，一接獲這個消息，立刻停止選舉活動，也親赴醫院向死者家屬致歉，承諾會承擔後續所有責任。他說，接下來3天車隊掃街選務行程全部取消，原本將舉辦的相關樂團演出也會取消。