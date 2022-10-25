高雄市街頭出現以抓漏大師陳財祐廣告為基礎，改造為少年陳其邁「抓漏掉的青春」看板，訴求鄉親支持18歲公民權。高雄市長陳其邁表示，實體的宣傳車已經上路，歡迎捕捉野生的抓漏青春發財車，邀大家一起抓漏青春、共創歷史。

陳其邁今(25日)在臉書粉專貼文表示，過去，很多民主前輩在打壓中失去自由，甚至付出生命為代價，仍展現台灣人的硬頸無懼。從他們身上，他學習勇敢承擔、堅持理想的精神。90年代台灣解嚴，在追求自由民主的大時代下，當時他選擇放棄臨床醫學的道路，投身政治改革。走過這32年，他從不後悔當年的決定，更以參與台灣民主深化之路為榮。

陳其邁指出，台灣人追求民主自由的歷程中，各個世代的年輕人先後投入政治改革與社會運動；從黨外時期、野百合學運、野草莓學運，到太陽花世代，不同世代的年輕人為理想熱血抗爭、為社會改革挺身而出，才有今日台灣的民主成果。這就是用我們的青春創造歷史。

陳其邁強調，年輕就是本錢，也該有選擇權！我們也期待，有更多年輕人願意為台灣勇敢承擔、扛起責任。這一次18歲公民權的修憲複決投票，是台灣歷史上首次，也是台灣民主進程的關鍵性一刻，意義重大。為了使台灣民主更加成熟茁壯、為了讓更多年輕世代有參與公共事務的機會，他誠摯邀請大家一起參與歷史，創造新世代的第一次投票。

陳其邁接著指出，18歲公民權投票門檻高達965萬，高雄作為台灣民主運動的火車頭，我們的選擇能夠改變時代，一定要展現出我們的意志，讓年輕世代也有做出選擇的權利，一起抓住這些「漏掉的青春」。11月26日，18歲公民權修憲。

陳其邁表示，特別感謝陳財佑授權使用，力挺年輕人的權益。他歡迎合成自己的抓漏青春照，和他分享。另外，實體的宣傳車也已經上路，歡迎捕捉野生的抓漏青春發財車，邀大家一起抓漏青春、共創歷史。