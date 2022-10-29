九合一年底大選倒數不到一個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中。對此，高雄市長陳其邁今（29）日就在臉書上列出各大政績表示，「這兩年，我們持續拚！」甚至更喊話「未來4年，更是高雄的發展關鍵時刻。我有信心帶來高雄轉型、產業升級、創造更多就業與發展」，引發討論。

陳其邁今日在臉書上表示，今日一早，他從三民區開始，小港、大寮、茄萣、前鎮、大樹、鳳山......，推銷大寮紅豆、為議員站台助選、後援會，一區跑過一區。陳其邁強調「每一張熱情的面容、緊握的雙手，有的拿起手機把握機會自拍，緊緊拉著我說『加油』！」而今天，環抱「高雄驛」的站東路，中午正式通車啟用，開啟城市景觀與交通新紀元。

陳其邁更說，港邊的高流，有大家喜愛的打狗祭演出。聊療漂漂河的六隻台灣IP動物，倒數最後兩天，吸引不少遊客駐足；鼓山魚市場，從荒廢的停車場，改造成大家賞景、逛街的好去處；茂林情人谷溫泉，開始試營運。陳其邁也分享，來高雄一定要看海、吃海鮮。他更指出「茄萣濕地公園、白沙崙漁港、興達港、前鎮漁港等，我們也投入大筆經費整理」。

陳其邁坦言「這兩年，我們持續拚！」就連內惟藝術中心即將試營運、迎接國際旅客的旅運中心將啟用、輕軌一步步成圓、國道七號，歷經10年環評審查程序終於通過，加速建設中。陳其邁說，「這是高雄的日常，未來4年，更是高雄的發展關鍵時刻」，最後陳其邁也喊話「我有信心帶來高雄轉型、產業升級、創造更多就業與發展。加速努力！讓我們一起再拚4年，讓高雄起飛」。