有哪棟大樓是自己出生到出社會超過10年仍沒蓋好的「爛尾樓」嗎？近日有網友分享，自己看到一處建案，竟然從民國84年就開始施工，直到今天都還沒蓋好，一看截止日期，竟是民國117年，貼出照片後引發熱議。

網友在臉書《路上觀察學院》PO出一張建案的工程資訊表，施工期間自民國84年10月22日開始，直到117年5月21日結束，長達32年的施工期讓他忍不住吐槽「下訂時是受精卵一粒，交屋時已經30而立」。

網友一看建案資訊欄，發現施工期間竟是從民國84年10月開始自117年5月止，長達33年，揶揄「貸款繳完還是沒地方住」。(圖／路上觀察學院)

此外還有其他網友也知道此處，表示去年8月路過時，僅是一塊用護欄圍起來的地皮，直到今年才開始施工。

照片曝光網友也笑翻，紛紛揶揄：「貸款都繳完了還沒有地方住」、「我都長大了，這個地方始終還是平的」、「真人版世紀帝國，在蓋世界奇觀吧」、「價格依照30年前計算嗎」、「要挑戰史上蓋最久紀錄嗎」、「我還沒出生建案就立了，現在我出社會了連個影子都沒看到」。