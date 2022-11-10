年底新竹市長大選備受外界關注，前立委沈富雄指出，民進黨候選人沈慧虹不壞，且為前副市長，因此對市政熟悉、沒什麼好挑剔的，但因她跟早先爭議不斷的前市長林智堅連結性太高，因此很麻煩。

沈富雄今（10）日在廣播節目《POP撞新聞》被主持人平秀琳問到是否已看得出新竹市長選舉趨勢時，表示很困難，因現在新竹相當混亂，若他是新竹市民，可能會不知道要投誰。

對於新竹市長三名主要候選人的特點，沈富雄分析，國民黨林耕仁雖然非常草根，一開始的表現也不怎麼樣，但不能小看，因他是主席欽點的；民眾黨高虹安是年輕女性，給人新鮮感，且在三人中學歷最好，若黃珊珊沒選上台北市長，但她選上新竹市長，新竹市將成為身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲唯一據點。

至於沈慧虹，沈富雄認為她沒什麼好挑剔的，對市政也比較熟悉，問題在於她是林智堅任內的副市長，投了她「就是跟小智連在一起」，若是認為民進黨該下架，就不應該讓她選上，但排除此問題，沈並不壞，「所以這個就麻煩大了」。