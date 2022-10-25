高雄市長陳其邁競總昨在三多商圈掛出「陳其邁版」的陳財佑抓漏看板，成功創造話題。今（25）日實體宣傳車正式上路，不少民眾等著捕捉「野生陳其邁」。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁在臉書po文，「18歲時⋯⋯每個人都有一個「超跑情人夢」，這台就是我的！（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁競總昨在三多商圈掛出「陳其邁版」的陳財佑抓漏看板，成功創造話題。今（25）日實體宣傳車正式上路，不少民眾等著捕捉「野生陳其邁」，而彩蛋也隨之曝光，喇叭強力放送他親自錄音喊話，「年輕，就是本錢！年輕，也該有選擇權！」力挺18歲公民權。

陳其邁致敬高雄都市傳說人物「抓漏專家」陳財佑，陳其邁競選團隊今天加碼推出彩蛋，將實體宣傳車開上高雄街頭，還聽得到陳其邁的親自配音，向市民宣傳18歲公民權。

「年輕，就是本錢！年輕，也該有選擇權！」陳其邁強調， 11月26號的投票，不只是縣市長選舉，也是台灣修憲歷史上第1次的公民複決，「965萬同意票門檻，需要大家相挺！」呼籲大家投票日記得1票投給陳其邁，讓他再拚4年；也要1票挺新世代，一起支持18歲公民權。

陳其邁也感性提到，「我們的青春創造歷史」，說的是台灣人在追求民主化的過程，為打破威權、實踐民主自由，各世代年輕人先後投入政治改革與社會運動；不論是黨外時期、野百合、野草莓、太陽花世代，年輕人都熱血抗爭，為社會改革奮鬥，「以眾人的青春創造歷史」。

陳其邁也在臉書詼諧PO文，「18歲時⋯⋯每個人都有一個『超跑情人夢』，這台就是我的！」謝謝網友特地做了這輛宣傳車的紙模型，大家可以自己印出來。