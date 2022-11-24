立委林俊憲（右）在吉普車上為子弟兵周嘉韋（左）拜票。（周嘉韋提供／程炳璋台南傳真）

台南市議員第8選區10搶6，倒數時刻，藍綠年輕選將各找「主公」站台，國民黨最年輕選將蔡宗豪找羅智強陪同輔選，民進黨新人周嘉韋24日請出賴清德嫡系大將內政部次長陳宗彥與立委林俊憲陪同車隊遊行，熱情站台新人。

第8選區包含中西區、北區，一直是台南市商業繁榮的蛋黃區，過去藍綠勢力各半，今年出現消長，國民黨2位議員因謝龍介轉攻台南市長、老將洪玉鳳棄選，改提名年輕的蔡宗豪與基層里長出身的高凱旋，搭配尋求連任的老將議員許至椿，雖仍提名3席，卻有2人初次參選，一切難料。

蔡宗豪曾任前台北市議員羅智強服務處助理，羅智強近日南下陪同蔡在街頭快閃彈唱、助選，甚至跟著垃圾車拜票，拉抬子弟兵信心。

民進黨在第8選區一口氣推出4席，賴系推出曾是林俊憲服務處助理的周嘉韋，背負開疆拓土使命。隨著投開票日接近各候選人都緊張，周嘉韋陣營不諱言在老將強健實力下，新人「最辛苦」，賴系大將林俊憲、陳宗彥24日聯手為周嘉韋車隊遊行站台，爭取新人出線機會。

陳宗彥介紹周嘉韋律師背景與從政資歷完整，強調問政專業與服務經驗，分析蛋黃區是人口密集、青年小家庭多的區域，更需要年輕議員發聲。

林俊憲陪同周嘉韋站上宣傳車，高喊「關鍵一票」支持新人，向鄉親拜託力挺子弟兵。