通膨衝擊全球消費性電子，網通股可說是相對樂觀的族群，中磊(5388)董事長王煒親受訪就表示，本波修正歐洲可謂是重災區，但日本、印度、東南亞客戶沒有停，總經理林斌也點出中磊明年營運穩健的通關密碼，即「5、6、7、10+V」。

中磊董事長王煒表示，全球受到通膨衝擊，歐洲可說是是重傷區，當地客戶第二季、第三季就已經看到下修，歐洲還必須要熬，但日本、印度、東南亞客戶沒有停，在各國基礎建設持續，網通相關產品需求沒有停，中磊對景氣看法還是維持健康穩健成長的態勢，且企業成長是樂觀，而觀察重點是產品運輸是否從空運轉到海運。

總經理林斌指出，中磊明年成長動力的通關密語是「5、6、7、10+V」，他進一步說到，5就是指5G，5G不管景氣好不好都是一定要成長；6是WiFi 6，明年WiFi 6一定是占比達90%以上；7是WiFi 7，明年一定朝向WiFi 7發展，只是放量預計會等到2024年；至於10就是10G，寬頻上網從2.5G轉換成10G，尤其是北美、中南美、日本、中國市場都投入相當大；最後，V是video stream機上盒，目前在運營商營運模式改為收取廣告費用而免費送消費者盒子的方式，需求持續在，在上述需求依舊持續的成長下，明年穩健成長。