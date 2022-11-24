為解決台北供電問題，台灣電力公司規畫在北市內湖區興建松湖超高壓變電所，因居民反彈延宕多年。台電2019年將變電設施地下化，台北市都市設計審議委員會今年9月通過地下層部分，都審會24日再審議地上層部分，決議全案修正後通過，台電可送件申請建照。

台北市東區用電仰賴汐止超高壓變電所，而容量已擴充滿載，興建松湖超高壓變電所迫在眉睫，但長期以來遭到居民抗議，導致計畫延宕逾20年。

北市都審會今天審議松湖變電所地上層部分。週美里長丘麗玲發言提及，附近居民了解北市電力的需求，但仍擔心變電所的安全性，盼都審會幫忙嚴格把關。

民善里長沈茂松批評，都審會相信台電片面說詞，但台電也提不出數據證明，若沒問題早就在前市長馬英九時代就通過，如今柯文哲在任內最後1個月強行過關，卸任了就沒柯的事，形同甩鍋。

有委員指出，民眾關心到底電磁波是否會影響，不是只說一句話沒有影響，雖然跟民宅有距離，還請台電要跟鄰里詳盡提出科學數據多溝通。也有委員建議在出入口設置電磁波監測看板，消彌民眾疑慮。

另一名委員認為，對於台電在建築美學做出努力給予肯定，此次有大幅度修正地面層以上的機電設備，配合人要使用的空間調整，建議景觀呼應人行高架橋銜接建物內部。經委員討論1小時後，都審會主席、都發局長黃一平表示宣布全案修正後通過。

台電表示，變電所的安全無虞絕對是優先考量，會強化跟民眾溝通，將針對都審會委員提出意見進行修正，一周內送北市都發局核定，才能申請建照，至於動工時間仍未定。