康和證券（6016）新世代理財平台「好康fun心投」，繼「情境式選股」後，再於平台推出創新之「智能選股」功能，使用大數據分析設計之7大選股面向與68類選股功能，全新功能介面，免費提供如貴賓級理財與法人級選股服務，讓投資人輕鬆聰明選股。

七大選股包括「fun心選」、「籌碼選」、「技術選」、「大師選」、「排行選」、「突破選」、「條件選」等面向，並分為全部上市櫃與定期投資商品兩大主題選股功能，以客戶需求為出發，解決選股痛點，明列出篩選標的之條件公式及選股策略，快速提供投資標的。

「fun心選」可依據穩健投資型與積極樂觀型兩種風險概念，自行篩選選股策略，例如: 【大型雪球股】，就是搜尋出上市櫃公司總市值大於200億且現金殖利率大6％以上的個股，適合穩健投資型的投資人。另【盈餘成長股】就是近一年EPS大於2元、近兩年與近三年EPS皆要大於1元之篩選設定，屬積極樂觀型投資人。

特別推薦「大師選」之選股策略，即是依據投資人熟悉的多位投資大師，如：巴菲特、麥克墨菲、葛拉漢、彼得林區等十類大師概念選股邏輯作為篩選條件，不用熟悉大師複雜的選股邏輯，輕鬆應用大師選股心法。以巴菲特大師為例，選擇「巴菲特收益型」這個選項，平台就會設定「股東權益報酬率與毛利率一年、三年平均皆須大於15％、現金流量比率一年、三年平均大於105％、本益比小於20、股價淨值比小於2」等選股條件，列出選股建議，讓投資人非常清楚自己的篩選要件，才選擇投資。

「籌碼選」與「技術選」可分偏多與偏空型兩者皆可操作，設定篩選外資連續買賣超、外資賣轉買、三大主力買賣、均線、KD、布林線等30類選股功能，以籌碼流向與技術分析派常用指標作為選股依據，就算不懂技術分析指標參數如何設定，也可直接選股。

股市行情不易掌握，智能選股投資益顯重要，康和證將複雜的數據資訊簡化成格式化介面投資指標，驅動數位投資服務不斷創新升級，期望也能帶動年輕投資人及早理財，打造絕佳數位投資體驗，讓股票投資變簡單，找到最符合自己的選股方法來投資。