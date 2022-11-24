大陸封面新聞報導，大陸商務部新聞發言人束玨婷24日主持例行記者會表示，目前大陸生活必需品市場供應總體充足。受市場供給增加等因素影響，「菜籃子」產品價格回落。將繼續加大對疫情較重地區的貨源組織和調運力度，指導優化末端配送舉措，全力做好民眾生活物資保障供應。

束玨婷指出，商務部市場運行監測系統顯示，大陸200家大型農副產品批發市場23日糧油價格基本穩定；肉類價格穩中有降，其中豬肉批發價格較11月初（下同）下降4.8％；禽蛋價格略有下降；蔬菜價格明顯回落，30種蔬菜批發均價下降9.3％。

她強調，細化優化疫情防控和市場保供舉措。結合《第九版防控方案》和《二十條優化措施》要求，指導各地健全完善生活物資保障工作專班，調整優化保供預案。在封控區域，合理設置物資接駁站、固定接收點，保障末端配送力量充足，要特別關注和滿足好老幼病殘孕等特殊群體需求。

據瞭解，目前各省已建立生活物資保障工作專班，並積極開展相關工作。例如，內蒙古修訂疫情防控處置預案，保障涉及民生保供的重點企業正常運行；廣東廣州修訂生活物資保障方案，調整優化封閉區域終端配送舉措；四川成都啟動區域聯保聯供機制，指導三大農批市場和保供企業加強產銷對接，確保貨源穩定。

束玨婷還稱，持續開展每日生活必需品量價監測，建立完善「紅綠燈」分級預警機制，強化市場監測預警，及時採取針對性保供舉措，防範化解苗頭性、傾向性問題。摸清各地貨源主管道，完善常態化跨區域聯保聯供機制。組織投放中央儲備肉，增加市場供應。

此外，每日調度疫情較重地區市場保供情況，及時掌握當地保供工作中的困難和問題，隨時做好聯保聯供機制啟動準備。指導疫情較重地區借鑒行之有效的保供經驗做法，督促強化貨源組織和末端配送，切實保障好群眾生活必需品需求。