選前之夜，彰化縣民進黨候選人黃秀芳舉辦造勢晚會，疾呼要出來投票，改變彰化。（吳敏菁攝）

選前之夜，彰化縣民進黨候選人黃秀芳舉辦造勢晚會，疾呼要出來投票，改變彰化。（吳敏菁攝）

選前之夜，彰化縣民進黨候選人黃秀芳舉辦造勢晚會，現場旗海飄揚。（吳敏菁攝）

選前之夜，彰化縣民進黨候選人黃秀芳舉辦造勢晚會，現場旗海飄揚。（吳敏菁攝）

選前之夜，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳在競選總部前停車場舉辦晚會，黃秀芳表示，已經準備好了，彰化要大步向前，不能再空轉，改變的機會就在明天11月26日，投下神聖的一票，也讓民進黨提名全壘打。副總統賴清德強調，這場選舉不是政黨之爭，是不捨彰化繼續衰敗的命運，要創造更好發展，現場旗海飄揚，高呼凍蒜。

黃秀芳選前之夜，副總統賴清德、前立法院長蘇嘉全和農委會主委陳吉仲等民進黨大咖，還有彰化隊魏明谷、邱建富、立委陳素月、陳秀寶，前縣長周清玉、總督導姚嘉文、彰化市長林世賢和議員候選人等，都到場串場開講，百工百業後援會也到場相挺助陣。現場排3000個座椅滿溢。

副總統賴清德疾呼都要出來投票，彰化一定能夠大贏，這次來彰化縣輔選行程已經是第15次，因為彰化非常重要，值得更好的縣政推動，造福彰化鄉親，也帶動台灣發展；台灣追求民主過程，彰化縣很多人付出，但當前彰化縣人口流失、低薪，要換人換黨做看看，並強調這場選戰，不是政黨之爭，不是藍綠對抗，是不捨得彰化縣繼續衰敗，是為了子孫在彰化代代相傳，只要給黃秀芳機會，入主縣府，彰化縣一定會越來越進步。

黃秀芳感性訴求自己出身線西鄉間平凡家庭，幼時跟著父母做過各種手工，對基層生活最了解，這次她接受徵召參選，一路逆風而行，走到最後一哩路，她很感謝所有團隊幹部和鄉親的支持。很多後援會幹部、鄉親，以前都不認識她，現在卻都起早趕晚陪她站路口、掃夜市，大家只有一個希望，希望彰化可以進步，希望彰化可以大步向前走。「給秀芳機會，不會辜負大家的寄望」。

黃秀芳再次表示，政見提出恢復重陽369敬老禮金政策、社會住宅、青年就業貸款利息補貼等等從老至幼的所有政見，都可以「說到做到」，自己也有小孩在就讀高中、大學，知道鄉親都想把孩子留在家鄉工作，她也會推動產業升級，引進高科技等，創造更多、更好的工作機會，讓年輕人可以返鄉就業。