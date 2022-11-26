國民黨嘉義縣長候選人王育敏與父母相約在老家中埔鄉石硦的投開票所，並先後完成投票。（王育敏競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨嘉義縣長候選人翁章梁、國民黨嘉義縣長候選人王育敏上午皆已完成投票，翁章梁由太太、兒子陪伴，王育敏與父母相約在老家中埔鄉石硦的投開票所，翁與王不約而同提到今天天氣很好，呼籲大家踴躍出門投票，翁章梁也向外地工作的鄉親感話，放下手中的工作，回家選出未來4年的一群領導人。

翁章梁今與太太、兒子回到義竹老家，指今早已跑了幾個公祭行程，撥出時間來投票，說天氣非常好，是投票的好日子，希望在外地工作的嘉義人能回家投票，選出自己希望的人選，畢竟選舉幾年才一次，要好好選出一群領導人，帶動地方發展和進步，也感謝太太和兒子的陪伴，「支持我、給我信心」。

王育敏今早9點不到就在中埔石硦投開票所完成投票，她的父母已搬至嘉義其他地方居住，今也返回戶籍所在的老家，與王約在投票所碰面、投票，王育敏說，回嘉義參選後，一直沒有機會陪父母，投完票會好好跟父母聚一聚。