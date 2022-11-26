民進黨嘉義縣長候選人翁章梁、國民黨嘉義縣長候選人王育敏上午皆已完成投票，翁章梁由太太、兒子陪伴，王育敏與父母相約在老家中埔鄉石硦的投開票所，翁與王不約而同提到今天天氣很好，呼籲大家踴躍出門投票，翁章梁也向外地工作的鄉親感話，放下手中的工作，回家選出未來4年的一群領導人。
翁章梁今與太太、兒子回到義竹老家，指今早已跑了幾個公祭行程，撥出時間來投票，說天氣非常好，是投票的好日子，希望在外地工作的嘉義人能回家投票，選出自己希望的人選，畢竟選舉幾年才一次，要好好選出一群領導人，帶動地方發展和進步，也感謝太太和兒子的陪伴，「支持我、給我信心」。
王育敏今早9點不到就在中埔石硦投開票所完成投票，她的父母已搬至嘉義其他地方居住，今也返回戶籍所在的老家，與王約在投票所碰面、投票，王育敏說，回嘉義參選後，一直沒有機會陪父母，投完票會好好跟父母聚一聚。
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