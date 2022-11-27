男神彭于晏過去主演《翻滾吧！阿信》爆紅，而他健壯的身材加上帥氣外型，吸引不少「彭太太」追隨，然而，許久未露面的他，今天卻意外現身台北天母單車行，隨即被一群車友包圍，對於粉絲合照要求幾乎來者不拒，展現親民形象。

彭于晏日前電影《潛行》殺青不久，今天似乎是趁工作之餘到單車行，沒想到卻意外引起一陣騷動，彭于晏瞬間被粉絲包圍，現場儼然變成「粉絲拍照會」，而有一位幸運的「彭太太」在社群發出她與彭于晏的合影，文案寫下「我是今天最幸運的彭太太，直接靠在小晏晏的胸肌上」，讓一票網友超級羨慕。

然而，彭于晏在2015年因演出電影《破風》而愛上單車，也因戲與Super Junior始源結識成為好友，這幾天正逢始源來台開唱，他也不忘送上祝福，在第一場演唱會結束後，始源IG限時動態就曬出彭于晏送的花籃，照片中可見花籃上一張寫著「唱High小巨蛋」的卡片，而仔細一看這不只是個普通的「花籃」，玫瑰花中藏著一瓶香檳，還有台灣水果芭樂、釋迦與棗子。

始源在IG限時動態中曬出彭于晏送的花籃。(圖／截圖自始源IG)

另外，有趣的是始源的限時動態中，除寫下「What a surprise」表示驚喜外，也不忘標註彭于晏「fortunecookiebrothers」（幸運餅乾兄弟），而此稱號的由來，是當時彭于晏、始源及竇驍在拍攝《破風》某次開放記者採訪時，被發現三人穿著單車褲的下體形狀像「幸運餅乾」，因此被媒體大肆報導，事後他們也自嘲是「幸運餅乾三兄弟」，如今兩人同樣位在台北，讓粉絲紛紛敲碗兩人在演唱會上合體。