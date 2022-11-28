【旅奇傳媒/編輯部報導】由交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處（以下簡稱東管處）辦理的「東海岸部落工作假期」，今夏辦理完成工作假期10週年特別企劃運動會與工作假期，接下來將於12月舉辦「045一起misatalo’an奇美」與「046一起ma safakong貓公」兩場東海岸部落工作假期，推出與深度的山林工項任務。

兩梯次活動即日起開放報名，另為歡慶十週年，前10位報名參加的志工享免交通費的優惠，歡迎熱愛東海岸部落的志工夥伴回東海岸看看家人。東海岸部落工作假期10年來已成為民眾認識東海岸部落，最親切的入門體驗方式之一，為期四天三夜的工作假期，參與的志工朋友們將和部落族人共同完成指定的部落生活工事與任務，而部落也將以最誠摯的熱情，接待所有志工朋友們，前往體驗一般遊客無法抵達的部落山林河海秘地、品嚐最在地的部落美食饗宴。

▲走水上絲路，泛舟進奇美部落。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

045一起misatalo’an奇美／感受部落狩獵文化的內涵

「045一起misatalo’an奇美」部落工作假期，將於12/2-12/5登場，參加的志工朋友們將走「水上思路」，乘坐泛舟舟艇沿秀姑巒溪順流進入奇美部落，接著在族人的帶領與解說下踏上山林獵徑，認識阿美族人獨特的山林狩獵文化，一起學習獵寮搭建、疏通獵徑、升火野炊、夜觀動物、夜宿山林，透過親自體驗感受部落狩獵文化尊敬自然與山林的深刻內涵。同時，下山後也有機會跟著部落ina認識草藥，體驗一回舒緩身心的藥草足浴！

046一起ma safakong貓公／為登山客與部落共築未來之路

▲貓公族人的童玩，手作彈弓帶回家。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

▲體驗貓公部落古風糯米釀DIY。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

「046一起ma safakong貓公」部落工作假期，將於12/9-12/12辦理。擁有深厚文化底蘊的貓公部落，保存許多祖先傳承下來的生活工藝，醃漬食物、釀酒、輪傘草編織等，志工將在族人帶領下深度走讀貓公部落。

另外，本場次的重要任務在於和族人一起前往登上部落聖山-「貓公山」三角點的山林路徑，與旅人們共同搭建手作步道與路線指引，讓登山客能更安全的走訪山林、認識貓公之美。當然，最後一天還有不能錯過的部落同歡晚會，讓人想一再回訪貓公部落。

即日起開放報名 前10位報名志工享交通優惠

▲下山後體驗奇美部落的藥草足浴放鬆身心。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

「045一起misatalo’an奇美」與「046一起ma safakong貓公」兩梯次部落工作假期活動精采豐富，即日起開放線上報名。而為感念志工們總不辭千里來到東海岸，部落工作假期十週年，「回家車票我們付！」前10位報名參加的志工享免交通費的優惠，歡迎大家在十週年都回來東海岸看看家人。想知道更多活動內容及部落介紹的志工朋友，請密切關注「東海岸部落工作假期」官網以及臉書粉絲專頁，以獲得最即時的詳細資訊。

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