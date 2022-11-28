世界衛生組織（WHO）今天宣布將猴痘（monkeypox）的英文改為mpox，以避免現有名稱對有色人種的汙名化。

法新社報導，這種病毒起初是在1958年於丹麥的研究用猴子身上被發現，故名猴痘，但幾種動物身上都能發現這種疾病，最常見於齧齒動物。

公衛專家及男女同志、雙性戀者、跨性別者維權人士紛紛呼籲廢除猴痘這個名稱。他們認為，將這種病毒稱作猴痘並不精確，也涉及對非洲種族主義的刻板印象，不利於全球防疫應對。

世衛在聲明中表示：「經過與全球專家的一系列諮詢後，世衛將開始使用更可取的新詞彙mpox，作為monkeypox的同義詞。兩種名字會同時使用一年，並逐步淘汰monkeypox一詞。」

世衛在交流時會使用mpox，並鼓勵他人遵循這項建議。

人體最初發現這種疾病是在1970年的剛果民主共和國，此後人傳人案例主要侷限在某些西部與中部非洲國家，屬於地方性流行病。

但是今年5月，猴痘開始迅速擴散至全球，主要是透過男男性行為傳播。世衛今年已接獲來自110個國家通報、共約8萬1107起感染病例和55起死亡案例。

猴痘會引起發燒、肌肉痠痛和皮疹等症狀。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1111128