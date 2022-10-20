中國外交部發言人汪文斌20日主持例行記者會。有記者提問，世衛組織10月19日表示，新冠疫情仍然是全球的公共衛生緊急事件，盡管近期防疫有所進展，降低警戒的層級仍然言之過早，汪文斌回應，當前疫情仍處於高位流行態勢，同時病毒持續變異，為疫情發展走勢帶來很大的不確定性。中方始終因時因勢優化防控政策措施，科學精準做好各項防控工作，保障人民生命安全和身體健康。

汪文斌表示，中方一直密切關注全球新冠疫情的發展形勢，當前疫情仍處於高位流行態勢，同時病毒持續變異，為疫情發展走勢帶來很大的不確定性。新冠大流行還沒有結束，世界衛生組織近期呼籲各國應繼續努力，不放鬆防範，要繼續加強病毒變異檢測和疫苗接種，落實個人防護等公共衛生措施，為最終結束新冠大流行創造條件。

汪文斌強調，中國政府始終堅持人民至上、生命至上，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，堅持統籌疫情防控和經濟社會發展，因時因勢優化防控政策措施，科學精準做好各項防控工作，保障人民生命安全和身體健康。有充分信心打贏疫情防控這場硬仗，為全球團結抗疫作出更大貢獻。