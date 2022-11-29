由於投資人擔憂中國的清零防疫政策，並在美國公布重要經濟數據之前抱持謹慎態度，華爾街股市今天收盤重挫，道瓊工業指數下跌近500點。

道瓊工業指數重挫497.57點或1.45%，收33849.46點。

標準普爾指數下跌62.18點或1.54%，收3963.94點。

那斯達克指數下挫176.86點或1.58%，收11049.50點。

費城半導體指數挫跌72.49點或2.63%，收2678.78點。（譯者：陳彥鈞）1111129