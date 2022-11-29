投資人審慎觀望經濟數據 美股重挫 道瓊下跌497點 06:352022/11/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 投資人審慎觀望經濟數據 道瓊指數收跌近500點。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於投資人擔憂中國的清零防疫政策，並在美國公布重要經濟數據之前抱持謹慎態度，華爾街股市今天收盤重挫，道瓊工業指數下跌近500點。 道瓊工業指數重挫497.57點或1.45%，收33849.46點。 標準普爾指數下跌62.18點或1.54%，收3963.94點。 那斯達克指數下挫176.86點或1.58%，收11049.50點。 費城半導體指數挫跌72.49點或2.63%，收2678.78點。（譯者：陳彥鈞）1111129 外資期現貨中性布局 台積電、中華電二大權值股穩盤 台股高姿態整理 經濟數據亮眼 美股基金有錢景 #49 #點或 #投資人 #經濟數據 #500 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 產經解析－防疫政策鬆綁 陸股表現可期 04:102022/11/27 全球財經 多元資產基金 亂局避風港 04:102022/11/25 投資理財 最強奶媽私接色情廣告遭求償149萬 她反控10個月只拿到2萬3 16:192022/11/27 娛樂 陳奕光專欄－資金行情蔓延 作帳與選舉行情並進 04:102022/11/26 財經要聞 《國際金融》美股期貨走低 陸動盪驚擾亞股 08:382022/11/28 財經 《國際經濟》節後行情 華爾街準備年前衝一波 16:592022/11/25 財經 槓鈴策略 兼顧避險與收益 04:102022/11/25 全球財經 選前觀望！台股小跌逾20點 台積電下挫2元至494 09:012022/11/25 財經 櫃買中心11、12月加開3場投資人講座 19:222022/11/28 財經 基富通官網改版 新開戶送零手續費酷碰 04:102022/11/25 投資理財 雜誌精選》台股承壓震盪 投資人守穩獲利 10:002022/11/26 財經 封控示威拖累股匯市同步重挫 高盛預測明年2季度結束清零 21:092022/11/28 兩岸 華爾街投資大戶 看衰比特幣 04:102022/11/25 全球財經 《港股》內地抗議不斷 港股收挫275點 16:592022/11/28 財經 上櫃永續ETN 當紅 04:102022/11/28 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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