台北市長柯文哲即將在12月25日卸任，他日前透露已收到台灣大學公文，將於隔日（26）回醫院報到。台大醫院院長吳明賢今表示，柯文哲隸屬於外科部，借調結束後會回歸，外科部會再分配工作。

柯文哲是外科醫師，過去擔任台大醫院創傷醫學部主任期間，就多次躍上媒體版面，後因擔任台北市長而借調至北市府，12月25日卸任後，隔日就會回歸醫院職務。外界關心柯文哲未來在醫院擔任什麼職務，吳明賢表示，他在擔任市長前已經沒有行政職，就是單純的醫院教授，這和以前沒有差別。

台大醫學院長倪衍玄則表示，接下來的安排還是要先問柯文哲本人，看他的意願如何；12月26日就會先回來報到，看他正式提出來希望是如何，他應該有很多想法，就等他回來之後再來討論安排。

儘管柯文哲卸下市長身分，但目前仍是民眾黨主席，日前也公開表示有意競爭2024總統大位，對於他的回歸是否會有些緊張？倪衍玄開玩笑反問「選總統要多少時間準備？」吳明賢也笑說「不會啦！想太多，就是很單純的一件事情」。