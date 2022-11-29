卜蜂董事長鄭武樾表示，因為受到禽流感影響，明年雞肉供應仍然吃緊，明年上半年仍會短缺；而雞肉貴，豬肉也降不下來，加上美豬、加豬都被墨西哥吸收，因此雞肉、豬肉進口量也無法多。

卜蜂今日舉行法說會，鄭武樾表示，國外雞肉進口到目前為止還是不少，以後因為還有禽流感因素，還是會減少，明年供應相當緊張；雞肉價格漲，豬肉也很難跌，加上環保因素，豬肉提供要增加很難，每年還逐漸遞減，現在廠商多要提升豬隻的生育率或者降低死亡率，提高投資以提升豬隻的品質，不一定會供不應求，但是還是會維持高價。

鄭武樾認為第4季營運審慎樂觀，明年第1季不看淡、第2季應該可以維持。他說，明年新冠肺炎疫情會比較流感化，餐廳開放，可以開始室外不用戴口罩，消費也會比較增加。

針對飼料的成本部分，鄭武樾表示，當黃小玉高的時候，當時為了「保量不保價」，但是當黃小玉價格走跌，變成倒掛，廠商吃虧，加上遇到選舉因素，政府抑制飼料價格，所以現在飼料大約大概只有打平，在成本邊緣，幾乎沒有賺錢。