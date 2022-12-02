群創子公司CarUX獲德國寶馬汽車（BMW AG）頒發的2022BMW供應商創新獎（Supplier Innovation Award），肯定CarUX解決方案符合豪華汽車內飾設計的用戶體驗。

德國寶馬汽車供應商創新獎共分為6個類別：動力傳動系統和電動汽車、可持續性、數字化、客戶體驗、年度新人獎和出色的團隊表現。在寶馬新7系中，搭載由CarUX所提供的31吋8K全景式後座娛樂顯示器，使汽車成為私人影院空間，此令人驚豔的視覺效果使CarUX在客戶體驗類別中獲得供應商創新獎。

在車聯網、自動駕駛及5G風潮的帶動下，未來車用市場將朝向大型顯示發展與更貼進人性化需求，CarUX將持續精進以提供駕乘體驗解決方案，以創新為基石，締造車載顯示技術器在大尺寸、高性能，自由形狀的創新突破，並顧及最重要的高安全性要求，迎向未來智慧化、數位化生活新趨勢。