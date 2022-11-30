明天防疫新制上路，民眾於戶外可全面免戴口罩，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天指出，接下來要監測免戴罩政策上路後，對疫情的影響有多少？如無太大影響可進一步考慮鬆綁室內戴口罩規定。

指揮中心日前宣布明日起民眾於戶外可免戴罩，同時增列多項室內免戴罩的條件，因此有醫師認為，中央應全面將口罩政策取消，以免國人混淆。

張上淳今天表示，指揮中心過去三年，一路走來都是用穩健的方式處理每一階段的疫情，由於現在已步入秋冬階段，一般評估過去兩三年都沒有流行的傳染病，可能在今年開始流行，加上新冠症狀與其他呼吸道疾病難以區分，因此口罩政策仍然要保守以對。

至於口罩政策是否要等到秋冬過後才能全面解禁？張上淳認為，就防疫的立場當然是這樣做最安全，不過也可以看看在明天開放戶外免戴罩政策後，會為疫情帶來多大影響，如無太激烈的疫情波動，可望提前鬆綁。

張上淳也評估，我國疫情目前已來到第二波的谷底，下一波流行應不會高過前兩次的波峰，最高應不會超過單日四萬例，至於何時才會再有另一波流行？則得看國外的新型變異株何時在國內成為主流。

針對外界關切的新冠病毒從第五類法定傳染病降為第四類，張上淳也坦言，專家會議目前還未觸及相關議題，不過下一階段確實可以考慮不將所有確診者都進行通報，可用掌握重症病人以及高風險對象的方式來嘗試，至於何時可以開始實施，他則未進一步說明。