近一月受到美國通膨回落激勵，全球股市迎來反彈行情，帶動全球科技股基金繳出優異報酬。科技股長線成長特性，使科技股基金長期投資多會有不錯報酬。根據晨星數據，以投信發行的全球科技股基金為例，前5名的近三年報酬率都在2成以上。依次為：統一全球新科技基金、統一全球智聯網AIoT基金、景順全球科技基金、新光全球AI新創產業基金、凱基雲端趨勢基金等。

統一全球智聯網AIoT基金經理人林鴻益指出，通膨及聯準會等不確定性因素降溫，激勵市場反彈。隨著聯準會升息腳步放緩及產業庫存調整步入尾聲，明年科技股將聚焦企業成長性。坐擁廣大藍海市場的新科技產業，例如高速運算、物聯網及人工智能等，明年預計仍將維持高速成長，帶動股價回升。

林鴻益表示，美國通膨連續數月下降、聯準會升息放緩，使過去壟罩股市的不確定性下降，穩定市場信心，尤其是評價受到大幅修正的科技股。但反彈至短線高位後，在聯準會貨幣政策轉向前，股市預計都將呈現震盪，且個股表現分化。其中，大型股由於基本面穩健，股價表現較具韌性。

而市場關注的庫存調整問題，林鴻益分析，經過數月的庫存去化，多數產業庫存調整預計在明年第一季結束。這一次的庫存調整起因為供給端累積太多庫存，而非需求消失。因此，庫存去化後，各產業將回到過去正常的軌道。具備發展潛力的類股，例如物聯網及高速運算等，也將持續展現強勁成長力道。

林鴻益表示，選股將著重低滲透率的增量市場，而非存量市場。他解釋，具備增量市場支撐的藍海產業，往往也具備更高的成長潛力，例如人工智能、物聯網及高速運算等。另外，這些產業的應用能夠幫助企業提高營運效率，在明年全球經濟成長放緩的背景下，仍能透過企業資本支出，維持高速成長。