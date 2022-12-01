今年全球股市普遍表現不優，債市獲利相對就比較豐厚且穩定，故日本有不少投資者已由股市轉戰債市，以日本軟體銀行來說，今年就已經兩次向日本散戶發行公司債。

孫正義的軟銀，這次藉著出售票面利率在2.84%的七年期公司債，已經拿到3850億日圓，約28.2億美元資金。元月時，軟銀也是向民眾兜售七年期次順位債券，成功籌得5500億日圓，不過當時的利率比較低一點，為2.48%。

此外，雷諾汽車以及樂天集團旗下的信用卡子公司，最快本周也要推出類似軟銀的這種公司債，且可望在二日訂價。在利率方面，樂天信用卡是1.2%到1.8%，雷諾汽車則在2.5%到4.5%。彭博社統計，日企今年發售給散戶的零售債券，規模可望創三年新高。

由於今年全球科技股災影響，滿手都是相關類股的軟銀，前不久才繳出一張虧損創紀錄的季報成績單，甚至慘遭被降投資評等。但軟銀在日本很知名，系列品牌也有一定的市占規模，所以不減散戶投資者對其喜好度。

野村證券認為，大多數投資零售債券的人，不太會去注意市場每日的上下波動，就算利差在未來一兩個月可能擴大，導致價格下滑，這些民眾也會去買。因此，不少券商也會針對此類投資人量身訂做債券商品。

存錢到日本的銀行裡面，基本上是沒有什麼利息收入的。以當地最大銀行三菱日聯金融集團來說，年利率僅0.001%至0.002%左右。所以，一旦有績優的零售債券要發行，日本散戶各個是搶破頭要買。