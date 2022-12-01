美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）放鴿，暗示最快12月放緩升息步調，激勵美股大漲逾700點。而另一邊，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）認為今年大幅升息推升美國經濟的衰退風險，呼籲聯準會盡快降息。

商業內幕報導，為打擊40年來最具威脅的通膨壓力，聯準會自3月以來大幅調升利率至目前4%左右的水準，並暗示明年可能達到5%。雖然利率的上升會抑制支出、借貸和招聘，能夠有效打擊物價上漲，但也會削減成長並增加失業率。

馬斯克周三（11／30）在推特（Twitter）回應一名網友有關明年經濟前景預測，他悲觀表示趨勢令人擔憂，聯準會需要盡快降息，他們正在擴大陷入嚴重衰退的可能性。

馬斯克早在先前就示警經濟衰退風險，並在11月向推特員工警告可能會有持續1到2年的衰退。此外，在10月的第三季財報電話會議中，馬斯克指責聯準會根本沒在聽，「只專注看後照鏡，而不是看擋風玻璃」，諷刺過度關注過時的經濟數據，而非當前的市況。