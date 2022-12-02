曾是名模Akemi香月明美、藝人安妮經紀人趙崇伶，被控於2017年佯稱舉辦饒舌團體「玖壹壹」、韓團「BTOB」演唱會，詐財400萬元，被依詐欺罪判刑1年4月定讞，台北地檢署執行科自去年起3度傳喚她入監，她卻拒不到案，北檢聲請沒收她當時具保的5萬元保證金，一度遭駁回，北檢認為趙已逃匿，日前再聲請沒收保金5萬元終於獲北院裁准，檢方近日將發布通緝。

趙女綽號「美寶」、「mable」，曾是汎迪娛樂、汎迪國際廣告、麥斯平方文創公司負責人，被控於2017年底誆稱舉辦團體「玖壹壹」、韓團「BTOB」演唱會，四處招攬投資，向業者及金主詐財400萬元，北檢2018年8月傳喚趙女後，諭知她以5萬元交保，趙女最後被依詐欺罪判刑1年4月定讞。

檢方去年11月17日傳喚趙女到案執行，但趙女未到，檢方再寄送通知至她基隆市、新北市等地的住居所，要求她在去年12月22日、今年2月19日報到，但趙女人間蒸發，檢方今年8月間先聲請沒收趙女繳交的5萬元保證金，但法官以檢方漏未將通知寄送至她的郵政信箱為由，駁回檢方聲請。

檢方上周再以趙女逃匿為由，二度聲請沒收她5萬元保金，這次終獲法官同意，裁准沒收，檢方近日將對趙女發布通緝。

不過，趙女官司纏身，除這起詐騙案外，她另涉2件詐騙案，總計3案詐騙金額共約1600萬元。趙在2017年謊稱安排韓國藝人蘇志燮來台見面會、VIXX演唱會，詐財約600萬；2018年趙佯稱舉辦VIXX、香港藝人劉德華演唱會詐財，佯稱有9張林俊傑演唱會門票騙歌迷4萬多元，詐騙近600萬元，2案都在法院審理中。

此外，趙女為脫罪，在法院審理時聲稱有獲韓團授權，並拿協議書佐證，但法官卻查出趙女協議書的演唱會期間，VIXX有團員服兵役，不可能離境，認定趙偽造協議書，依職權向北檢告發，北檢上月另依偽造文書罪起訴趙女。